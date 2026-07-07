أعلنت إدارة مهرجان البندقية السينمائي الدولي منح النجم والمخرج الأمريكي جورج كلوني جائزة «الأسد الذهبي» لإنجاز العمر لعام 2026، تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته البارزة في صناعة السينما ممثلاً ومخرجاً ومنتجاً.

إشادة بمسيرة استثنائية

وجاء اختيار جورج كلوني بناءً على ترشيح المدير الفني للمهرجان، الذي وصفه بأنه أحد أبرز نجوم السينما القادرين على الجمع بين النجاح الجماهيري والرؤية الإبداعية، إلى جانب حضوره المؤثر أمام الكاميرا وخلفها.

تكريم في الدورة الـ83

وأكدت إدارة المهرجان أن جورج كلوني سيتسلم الجائزة خلال افتتاح الدورة الـ83 من Venice International Film Festival، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر القادم، احتفاءً بإسهاماته الممتدة في الفن السابع.

علاقة ممتدة مع البندقية

ويرتبط جورج كلوني بعلاقة وثيقة مع مهرجان البندقية منذ مشاركته الأولى عام 1998 بفيلم Out of Sight، قبل أن يواصل حضوره في عدد من دوراته من خلال عروض أولى لأعماله ومشاركاته السينمائية.

أفلام صنعت حضور كلوني

واحتضن المهرجان على مدار السنوات الماضية العروض الأولى لعدد من أبرز أعمال جورج كلوني، من بينها Good Night, and Good Luck وGravity، ما رسخ مكانته كأحد أكثر النجوم ارتباطاً بتاريخ مهرجان البندقية السينمائي.