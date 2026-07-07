رفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إطلاق مشروع وجهة «قلب نجران».

وأكد أمير نجران أن هذا الإطلاق يجسد ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بتنمية مناطق المملكة، وتعزيز جودة الحياة، ودعم المشاريع النوعية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار الأمير جلوي بن عبدالعزيز إلى أن منطقة نجران تزخر بمقومات تاريخية وتراثية وسياحية فريدة، وإرث حضاري، إلى جانب ما تتمتع به من تنوع طبيعي وثقافي وموقع إستراتيجي، ما يجعلها بيئة واعدة للمشاريع التنموية والاستثمارية، مؤكداً أن مشروع «قلب نجران» سيمثل إضافة نوعية تُسهم في إبراز هوية المنطقة، وتعزيز مكانتها بصفتها وجهة سياحية وثقافية، وفتح آفاق أوسع للاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة وجودة الحياة لأهالي المنطقة وزوارها.

وسأل أمير نجران الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.

يذكر أن المشروع يحتوي على ممشى بتصميم نجراني، ووحدات تجارية متنوعة، ومحلات، ومطاعم، ومقاهٍ، وساحات ومسارح للعروض، وسينما متعددة الصالات، ومنطقة ترفيه عائلي، وألعاب، ومناطق أطفال، وفعاليات موسمية.

والمشروع ليس مجرد وجهة ترفيهية، بل مشروع تنموي لتحسين جودة الحياة والسياحة بالمنطقة، من خلال إحياء التراث النجراني، وتوفير بيئة ترفيهية آمنة، واستقطاب زوار من خارج المنطقة، ويساهم المشروع في إيجاد 2500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.