أعلن نادي الاتحاد رسمياً تعاقده مع لاعب خط الوسط راكان كعبي، قادماً من نادي الفيحاء، بعقد يمتد حتى 2030، لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد.



وعبّر كعبي عن سعادته بالانضمام إلى «العميد»، مؤكداً أن انتقاله يمثل تحقيقاً لرغبته، وقال: «أنا في النادي الذي أحبه».



وتُعد صفقة راكان كعبي أولى الصفقات المحلية التي يعلن عنها نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في وقت تواصل الإدارة العمل على تعزيز الفريق، وسط توقعات بالإعلان عن المزيد من التعاقدات المحلية والأجنبية خلال الأيام القادمة، استعداداً للاستحقاقات المنتظرة في الموسم الجديد.