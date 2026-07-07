واصل ميكيل ميرينو تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم اللحظات الحاسمة في صفوف المنتخب الإسباني، بعدما قاد «لاروخا» إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بتسجيله هدف الفوز القاتل في شباك البرتغال بالدقيقة 91، ليمنح منتخب بلاده انتصاراً ثميناً بنتيجة 1-0 في قمة دور الـ16.



ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحسم فيها ميرينو مباراة مصيرية لإسبانيا، إذ سبق أن دوّن اسمه بأحرف من ذهب في بطولة يورو 2024، عندما أحرز هدف الفوز أمام ألمانيا في الدقيقة 119 من مواجهة ربع النهائي، ليقود منتخب بلاده إلى المربع الذهبي آنذاك.



وبات ميرينو متخصصاً في حسم المباريات الكبرى بأهدافه القاتلة، ليؤكد قيمته الكبيرة في أصعب المواعيد، ويواصل كتابة اسمه بين أبرز نجوم المنتخب الإسباني في البطولات الكبرى.