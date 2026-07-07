حسمت الفنانة المصرية بدرية طلبة الجدل الذي أثير أخيراً حول اعتزالها التمثيل أو ابتعادها عن الساحة الفنية، مؤكدة أن ما تردد بهذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها تواصل نشاطها الفني بصورة طبيعية.

رد على الشائعات

وجاء توضيح بدرية طلبة عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، بعد موقف طريف جمعها بإحدى النساء التي دعت لها بالعودة إلى عملها، معتقدة أنها توقفت عن التمثيل.

وأكدت الفنانة المصرية أنها لم تترك الوسط الفني، ولم تُفصل من عملها، ولا تفكر في الاعتزال، قائلة: «أنا لم أترك عملي، ولم أطرد منه، ولم أعتزل».

مواصلة النشاط الفني

وأوضحت بدرية طلبة أنها انتهت أخيراً من تصوير فيلم «الحافي»، الذي يخرجه مازن الجبلي، وتشارك في بطولته إلى جانب الفنانة إلهام شاهين، مؤكدة استمرارها في تنفيذ أعمالها الفنية خلال الفترة القادمة.

كما وجهت الشكر إلى جمهورها على دعمهم ومحبتهم.

أبطال فيلم «الحافي»

يضم فيلم «الحافي» نخبة من الفنانين، بينهم إلهام شاهين، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، أميرة فتحي، بدرية طلبة، إيمان السيد، إلهام صفي الدين، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج مازن الجبلي.