في حادثة غامضة أثارت موجة واسعة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، عُثر على صانعة المحتوى العراقية ملك فارس، المعروفة باسم «ملوكة الفارس»، متوفاة داخل شقة سكنية في مدينة أربيل، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الوفاة وتحديد أسبابها.

وبحسب المعلومات الأولية، فرضت القوات الأمنية طوقاً حول موقع الحادث فور تلقي البلاغ، فيما باشرت فرق الأدلة الجنائية رفع البصمات وجمع الشواهد من داخل الشقة، قبل نقل الجثمان إلى دائرة الطب العدلي لإجراء التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة. كما يعمل المحققون على مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالمبنى لرصد تحركات الضحية وإعادة بناء الساعات الأخيرة التي سبقت الحادث.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشقة التي عُثر فيها على الجثمان تعود ملكيتها إلى الفنان العراقي جلال الزين، الأمر الذي استدعى استدعاءه للاستماع إلى إفادته. وبعد استكمال إجراءات الاستجواب، قررت السلطات الإفراج عنه من دون توجيه أي اتهامات، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة.

وفي المقابل، لم تصدر أي جهة رسمية في إقليم كردستان أو الحكومة العراقية بياناً يوضح سبب الوفاة حتى الآن، بينما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي روايات متضاربة بشأن الحادث، تضمنت مزاعم عن سقوط الضحية من الشقة أو انتحارها، إلا أن هذه الروايات لا تزال غير مؤكدة، ولم تدعمها أي نتائج رسمية أو تقارير جنائية حتى الآن.