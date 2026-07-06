علمت مصادر «عكاظ» عن اقتراب إدارة النادي الأهلي من التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط الفتح نايف مسعود، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الرياضي الجديد.



وكانت «عكاظ» قد انفردت في 28 مايو 2026 بالكشف عن اهتمام الأهلي بضم لاعب الارتكاز، بعد دخوله ضمن الأسماء المستهدفة لتدعيم مركز المحور، قبل أن تتقدم المفاوضات خلال الفترة الماضية لتصبح الصفقة قريبة من الحسم.



وجاء اهتمام الأهلي بالتعاقد مع نايف مسعود بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفتح خلال الموسم الماضي، إذ فرض نفسه أحد أبرز لاعبي الارتكاز المحليين بفضل أدواره الدفاعية والتنظيمية في وسط الملعب.



وشارك اللاعب في 25 مباراة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، منها 18 مباراة أساسياً، بإجمالي 1510 دقائق، وسجل هدفاً واحداً، إلى جانب تحقيقه أرقاماً دفاعية مميزة، أبرزها 131 استعادة للكرة و61 استعادة بضغط عكسي، فضلاً عن تفوقه في الالتحامات بنسبة تجاوزت 60%



ويأتي تحرك الأهلي ضمن خطة الإدارة لتدعيم الفريق بعناصر محلية مميزة، بما يعزز خيارات الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في عدد من البطولات المحلية والقارية، وفي مقدمتها دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس القارات.