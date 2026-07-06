تعتزم شركة مايكروسوفت تسريح نحو 4800 موظف، بما يعادل 2.1% من إجمالي قوتها العاملة، في أحدث جولة لإعادة هيكلة الوظائف داخل الشركة، بالتزامن مع مواصلة استثماراتها الضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الداعمة لها.

وذكرت رويترز أن قرار خفض الوظائف يأتي في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطاً متزايدة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز العائد على الاستثمارات الكبيرة التي تضخها في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد تراجع سهمها بنحو 23% خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 2022.

وتواصل مايكروسوفت الإنفاق بقوة على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مستفيدة من الطلب المتزايد على خدمات منصتها السحابية Microsoft Azure، التي شهدت نمواً ملحوظاً بفضل الاعتماد المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

إلا أن التوسع في إنشاء مراكز البيانات اللازمة لتشغيل هذه الخدمات أدى إلى ارتفاع كبير في النفقات الرأسمالية، ما دفع الشركة إلى تنفيذ إجراءات تستهدف خفض التكاليف وإعادة هيكلة أعمالها.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت في وقت سابق من العام برنامجاً للتقاعد الطوعي شمل نحو 9000 موظف في الولايات المتحدة، كما اعتادت تنفيذ مراجعات دورية للقوى العاملة مع نهاية سنتها المالية في يونيو استعداداً للعام المالي الجديد.

وفي قطاع الألعاب، تواجه الشركة تحديات إضافية، إذ ارتفعت تكاليف تصنيع أجهزة Xbox، خاصة مع زيادة أسعار رقائق الذاكرة، وهو ما دفعها إلى رفع أسعار الأجهزة رغم تباطؤ الطلب.

وأوضحت رئيسة قطاع الألعاب في الشركة، آشا شارما، أن مايكروسوفت بحاجة إلى إعادة هيكلة أعمالها بعد تراجع هامش الربح إلى 3%، مشيرة إلى أن الاستثمارات التي تجاوزت 20 بليون دولار في تطوير المحتوى والمنصات والأجهزة خلال السنوات الخمس الماضية لم تحقق النمو المأمول في الإيرادات، الأمر الذي جعل استمرار النهج الحالي غير قابل للاستدامة.

وتشهد شركات التكنولوجيا العالمية موجة واسعة من إعادة الهيكلة بالتزامن مع السباق المحموم في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تضخ الشركات الكبرى استثمارات غير مسبوقة في مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية وتطوير النماذج الذكية. وتشير التقديرات إلى أن إنفاق كبرى شركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز 700 بليون دولار خلال عام 2026.

وخلال العام الجاري، أعلنت شركات كبرى، من بينها أمازون وميتا، عن تسريح آلاف الموظفين ضمن خطط لخفض النفقات وتحسين الكفاءة، في الوقت الذي تواصل فيه توجيه مليارات الدولارات إلى مشاريع الذكاء الاصطناعي، في مؤشر على التحول العميق الذي يشهده قطاع التكنولوجيا العالمي مع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات.