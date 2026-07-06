تشهد الحوية، شمال الطائف، أزمة متفاقمة في توفير صهاريج المياه مع دخول موسم الصيف وارتفاع أعداد المصطافين والزوار، ما أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار الصهاريج داخل السوق السوداء. ورصدت «عكاظ»، وصول سعر الصهريج العادي إلى نحو 300 ريال، فيما بلغ سعر الصهريج الكبير (السكس) 500 ريال لدى السائقين المنتشرين حول محطات الأشياب، في ظل شح المواعيد وارتفاع الطلب، الأمر الذي ينذر بتصاعد الأزمة مع بداية الإجازة الصيفية.

ويؤكد بعض سكان الحوية، أنهم ينتظرون عدة أيام للحصول على موعد لتعبئة صهريج عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، الذي يظهر بشكل متكرر رسالة: «لا توجد مواعيد متاحة لهذا اليوم.. يرجى اختيار يوم آخر». ويقول خالد الروقي، إنه اضطر خلال اليومين الماضيين للاعتماد على عبوات المياه (الجراكل) لتلبية احتياجات الغسيل والشرب وإعداد الطعام، بعد تعذر حصوله على صهريج، فيما أوضح عبدالرحمن العتيبي، أنه تواصل مع أحد السائقين في السوق السوداء فطلب منه 320 ريالاً للصهريج العادي، ما دفعه لنقل عزومة كان قد دعا إليها إلى إحدى الاستراحات تجنباً للإحراج. وأكد آخرون، أن سعر الصهريج الكبير وصل فعلياً إلى 500 ريال.

وأجرت «عكاظ»، تجربة حجز صهريج عبر الموقع الإلكتروني صباح أمس عند التاسعة، إلا أن النظام أظهر عدم توفر أي مواعيد. ويشير الأهالي إلى أن بوادر الأزمة بدأت قبل أسبوعين، لكنها تتصاعد يومياً مع زيادة الاستهلاك وارتفاع الطلب على المياه خلال الصيف.

وتضم الحوية عدداً من محطات الأشياب التي تغذي أحياء واسعة، غير أن ارتفاع الاستهلاك بالتزامن مع زيادة نسب إشغال الفنادق والشقق المفروشة بالمصطافين أسهم في زيادة الضغط على طلبات المياه، ما جعل الأزمة أكثر وضوحاً مع بداية الموسم.