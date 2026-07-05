نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة تصل ما بين 47 - 48 درجة مئوية، تصاحبها رياح نشطة على المنطقة الشرقية تصل سرعتها إلى 40 - 49 كم في الساعة

تشمل التوقعات مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، الجبيل، رأس تنورة، القطيف، الخبر، بقيق، العديد، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما يسبب إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية.

وأشار إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 6 مساءً.

وفي تقرير تفصيلي، توقع المركز هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض، بينما يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.