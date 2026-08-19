التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض، برئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق الدكتور فائق زيدان، في زيارة رسمية له للمملكة، لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، وسبل تطويره، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين المؤسسات العدلية في البلدين.

كما تناول اللقاء تبادل الخبرات والمعارف في المجالات القضائية والقانونية، والاستفادة من التجارب والممارسات التي تسهم في تطوير العمل القضائي وتعزيز التعاون بين الجانبين.

ويأتي اللقاء في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، والحرص المشترك على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.