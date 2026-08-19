استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمحافظة جدة اليوم، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بجمهورية المالديف الدكتور محمد شهيم على سعيد.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الشؤون الإسلامية، بما يسهم في خدمة العمل الإسلامي وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.

وأكد آل الشيخ خلال اللقاء حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تعزيز التعاون والتواصل مع الجهات والمؤسسات الإسلامية في مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم الإسلام والمسلمين ويسهم في نشر منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.

من جانبه أعرب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بجمهورية المالديف عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، مثمنًا ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من برامج ومبادرات تسهم في نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح وتعزيز التعاون الإسلامي.