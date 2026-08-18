نشرت الهيئة العامة للنقل ملخص ثلاثة قرارات صادرة بحق مخالفين غير سعوديين، لارتكابهم مخالفات مرتبطة بنقل الركاب بالسيارات الخاصة دون الحصول على ترخيص، وتضمنت القرارات غرامات مالية بلغ مجموعها (35000) ريال، إضافة إلى إبعاد المخالفين عن المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الهيئة أن القرار رقم (1/ي/2026) صدر بحق مخالف مصري الجنسية، لقيامه بنقل الركاب بالسيارة الخاصة دون الحصول على ترخيص، وتضمن غرامة مالية قدرها (12000) ريال، والإبعاد عن المملكة.

كما تضمن القرار رقم (4/ي/2026)، الصادر بحق مخالف هندي الجنسية لقيامه بنقل الركاب بالسيارة الخاصة دون الحصول على ترخيص، غرامة مالية قدرها (12000) ريال، والإبعاد عن المملكة.

فيما صدر القرار رقم (5/ي/2026) بحق مخالف تشادي الجنسية، لقيامه بالأعمال التحضيرية لنقل الركاب بالسيارة الخاصة دون الحصول على ترخيص، وتضمن غرامة مالية قدرها (11000) ريال، والإبعاد عن المملكة.

وأكدت الهيئة أن ممارسة أنشطة النقل دون الحصول على ترخيص نظامي، تعد مخالفة للأنظمة، مشددة على استمرار أعمالها الرقابية للحد من ممارسات نقل الركاب غير المرخصة، وتعزيز مستوى الامتثال في القطاع، بما يسهم في رفع جودة خدمات النقل وسلامة المستفيدين.

وأشارت الهيئة إلى أن نظام النقل البري على الطرق يحظر ممارسة أنشطة النقل دون الحصول على الترخيص اللازم، ويجيز تضمين القرارات الصادرة بحق المخالفين غير السعوديين عقوبة الإبعاد عن المملكة، إلى جانب نشر ملخص القرار وفق الإجراءات النظامية المقررة.

ودعت الهيئة المستفيدين إلى التعامل مع خدمات ومنشآت النقل المرخصة، والاستفادة من خيارات النقل النظامية المتاحة.