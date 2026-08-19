كشف مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو سبب فشل ناديه في التعاقد مع نجم خط الوسط رودري، الذي اختار الانضمام إلى برشلونة، بعدما كان قريباً للغاية من الانتقال إلى الملكي.

وكان برشلونة قد أعلن، أمس (الثلاثاء)، تعاقده مع رودري قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد حتى عام 2030.

«تحدثنا مرتين»

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «تحدثت مع رودري مرتين، وقدم له ريال مدريد عرضاً ممتازاً، كما أن علاقته مع مانشستر سيتي جيدة جداً، تواصل النادي معه، وكان لديه بعض الشكوك».

الريال لا يقبل المترددين

وأضاف: «أعتقد أن شكوكه هي التي أثارت لديّ بعض الشكوك، إنه لاعب استثنائي وممتاز، لكنني أعتقد أن ريال مدريد نادٍ لا يقبل لاعبين يترددون في الانضمام إليه، ولا أعتقد أن برشلونة سعى لخطف رودري من ريال مدريد، أتمنى للاعب التوفيق، وإن لم يكن كثيراً».

لدينا حلول

وتابع المدرب البرتغالي: «أنا لا أفتقد رودري، لدينا حلول ولاعبون مميزون، ولاعبون يتم تقييمهم بناءً على أدائهم، لكنني أعتقد أن لدي القدرة على تطويرهم».

أفضل لاعب في المونديال

يُذكر أن رودري، الفائز بالكرة الذهبية 2024، تُوج الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026، بعد مساهمته المؤثرة في تتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على الأرجنتين بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.