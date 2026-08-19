أنهت إدارة شركة نادي القادسية إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الهولندي تيجاني ريندرز، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.



وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي بمدينة الخُبر، بحضور الرئيس التنفيذي جيمس بيسجروف، والمدير الرياضي كارلوس أنتون، والمدرب بريندان رودجرز، وذلك بعد اجتياز اللاعب الفحص الطبي بنجاح.



ويجيد ريندرز البالغ 27 عاماً صناعة اللعب والتحكم في إيقاع المباريات، إلى جانب فاعليته الهجومية وقدرته على التسجيل من الخط الثاني.



وبدأ ريندرز مسيرته مع فريق زفوله، وتألق مع ألكمار في 128 مباراة، قبل أن ينتقل إلى ميلان ويتوج معه بكأس السوبر الإيطالي وينال جائزة أفضل لاعب وسط في الكالتشيو موسم 2024-2025، قبل خوض تجربة قصيرة مع مانشستر سيتي، وعلى الصعيد الدولي، يعد أحد ركائز منتخب هولندا منذ 2023.