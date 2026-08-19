أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم (الأربعاء)، إنهاء تعاقده مع لاعبه بول بوغبا، بعد موسم واحد فقط من انضمامه إلى صفوفه.

انفصال بـ«التراضي»

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «بعد الاتفاق على أن الأهداف التي وُضعت في البداية قد تحققت بشكل جزئي، قرر نادي موناكو وبول بوغبا، قبل انطلاق أول مباراة رسمية للفريق في الموسم الجديد، إنهاء العقد الذي كان يربط الطرفين حتى يونيو 2027».

وأعرب موناكو عن خالص تقديره لبطل العالم 2018، شاكراً إياه على ثقته بالنادي وعلى الاحترافية العالية التي أظهرها طوال فترة تجربته، مشيراً إلى أن بوغبا أظهر روحاً مميزة للغاية، إلى جانب الإصرار والجدية في كل لحظة.

بوغبا يشكر موناكو

من جانبه، قال بوغبا: «أود أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس والإدارة، وزملائي في الفريق، وجميع أفراد الأجهزة الفنية، وكذلك جميع المشجعين الذين آمنوا بي، تمثيل هذا النادي والإمارة كان تجربة رائعة، نادي موناكو استثنائي، وعلى الرغم من أنني لم أخض العدد الذي كنت أتمناه من المباريات، فإنني سأظل دائماً ممتناً لحصولي على فرصة ارتداء قميصه».

صعوبات في استعادة مستواه

وكان بوغبا قد واجه صعوبات في استعادة مستواه ومكانته منذ عودته إلى الملاعب عقب عقوبة الإيقاف بسبب المنشطات، التي أبعدته عن المنافسات لأكثر من عامين، بسبب الإصابات المتكررة.

115 دقيقة فقط مع موناكو

ومنذ انضمامه إلى موناكو في الصيف الماضي، لم يشارك بوغبا سوى في ست مباريات مع النادي، بإجمالي 115 دقيقة، وشارك أساسياً في مباراة واحدة فقط ضد ميتز في مايو الماضي، بسبب الإصابات المتكررة.