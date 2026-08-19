تلقى آل الشطيري التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة التربوي عبدالرحمن بن أحمد الشطيري، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض الذي ألم به أخيراً، ودفن في مقابر الفيصلية عقب الصلاة عليه في مسجد المرواني المجاور للمقبرة. والفقيد شقيق كل من: استشاري طب الطوارئ في مستشفى الملك فهد العام بجدة الدكتور عبدالعزيز، المحامي ناصر، ياسر من منسوبي الخطوط السعودية، حاتم الشطيري، ووالد كل من الطبيبين الدكتور أحمد، والدكتور أنس بن عبدالرحمن الشطيري. ويتقبل العزاء في دار الأسرة الكائن في حي المحمدية بجوار مسجد الرحمة بجدة.