حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من تخلف منطقة اليورو عن ركب التحول الاقتصادي العالمي القائم على الذكاء الاصطناعي.

الثورة الرقمية

وأكدت لاجارد في كلمة ألقتها بمدينة جنيف أن القارة الأوروبية لا يمكنها تحمل تكرار سيناريو الثورة الرقمية الأولى التي اقتصرت عوائدها التجارية على أسواق أخرى. وأوضحت أن بيانات المسح تشير إلى توجه الشركات في منطقة اليورو لتخصيص نحو 9% من إجمالي استثماراتها لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن هذا الإقبال يعكس رغبة مؤسسية جادة في اللحاق بسباق التطور التقني وتعزيز الإنتاجية.

نمو الشركات

وشددت لاجارد على أن تجزئة الأسواق داخل الاتحاد الأوروبي تعيق نمو الشركات وتصعب حصولها على التمويل مقارنة بنظيراتها العالمية. وأضافت أن الموديل الاقتصادي الأوروبي يواجه تحديات هيكلية تتطلب زيادة حجم الاستثمارات وتسهيل انتشار التكنولوجيات الحديثة. ودعت إلى ضرورة توحيد السوق وصنع بيئة مواتية تتيح للشركات التوسع على نطاق واسع لرفع قدرتها التنافسية أمام الأسواق الكبرى. وأكدت أن استغلال مقومات السوق الموحدة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.