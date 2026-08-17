وافق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على رحيل نجمه رودري إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما أورده الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «أعطى مانشستر سيتي الضوء الأخضر لرحيل رودري إلى برشلونة بعد وصول العرض الأخير».

عرض ثالث يقنع السيتي

وكان مانشستر سيتي قد رفض العرض الأول الذي بلغت قيمته 45 مليون يورو، إلى جانب إضافات، ثم رفض عرضاً ثانياً يصل إلى نحو 65 مليون يورو، فيما وصلت قيمة العرض الثالث الذي قدمه برشلونة إلى 70 مليون يورو.

تحول مفاجئ في وجهة رودري

يُذكر أن رودري أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى ريال مدريد في وقت سابق، قبل أن يُغير قراره باختيار برشلونة، بعد مكالمة من مدرب «البلوغرانا» هانز فليك.

أفضل لاعب في المونديال

وتُوج رودري الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026، بعد مساهمته المؤثرة في تتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على الأرجنتين بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.