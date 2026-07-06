اشترط نظام الأنشطة الترفيهية الصادر حديثاً، الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للترفيه لتشغيل المدن الترفيهية ومراكز الترفيه وتنظيم الفعاليات الترفيهية والعروض الحية، وذلك بهدف تنظيم هذه الأنشطة وتطويرها ورفع جودتها وبموجب النظام، لا يجوز ممارسة أي نشاط ترفيهي أو نشاط مساند إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح أو شهادة اعتماد من الهيئة، مع منح المجلس صلاحية الإعفاء من متطلب التصريح عند الحاجة.

وأكد النظام، أنه بعد موافقة مجلس الوزراء، يمكن إضافة أنشطة جديدة تُعد ضمن الأنشطة الترفيهية أو المساندة المشمولة بأحكامه، بينما لا تُعد الفعاليات والعروض الخاصة التي لا يُدعى لها العموم ضمن الأنشطة الترفيهية الخاضعة للنظام. كما اشترط الحصول على الترخيص قبل تشغيل المدن الترفيهية أو مراكز الترفيه أو إقامة الفعاليات الترفيهية أو العروض الترفيهية أو العروض الحية، إضافة إلى اشتراط الحصول على شهادة اعتماد قبل ممارسة الأنشطة المساندة.

مقابل مالي من بيع التذاكر

وشدد النظام على أن للهيئة إيقاف أي نشاط ترفيهي أو مساند كلياً أو جزئياً، بشكل دائم أو مؤقت، عند وجود خطر أو تهديد يمس سلامة أو صحة الحاضرين أو المشاركين، أو عند وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، أو لمقتضيات المصلحة العامة. كما منح النظام المحدث الهيئة حق الحصول على مقابل مالي من بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية بما لا يتجاوز 10% من قيمة كل تذكرة، وفق ما تحدده اللائحة.

وأكد النظام ضرورة مراعاة واحترام النظام العام والآداب العامة، وتتولى الهيئة مهمات الرقابة على الأنشطة الترفيهية والمساندة، وتلقي البلاغات، وضبط المخالفات. وتحيل الهيئة المخالفات المضبوطة إلى اللجنة المختصة، ولها منح المخالف مهلة كافية لتصحيح وضعه بناءً على إشعار يتضمن تاريخ إحالة المخالفة إلى اللجنة في حال عدم التصحيح. كما يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم، ويلتزم أصحاب مواقع ومرافق الأنشطة الترفيهية والعاملون فيها بالتعاون معهم وتقديم التسهيلات اللازمة.

وتضمّن النظام أن يعاقب كل من يخالف أحكامه أو أحكام اللائحة بجزاء أو أكثر، تشمل الإنذار، أو غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، أو المنع من ممارسة أي نشاط ترفيهي أو مساند لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو إلغاء أو تعليق الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد.

قانونية لـ «عكاظ»: 180 يوماً كافية

أكدت المحامية والمستشارة القانونية ندى العتيبي لـ«عكاظ»، أن 180 يوماً كافية ليتم تطبيق نظام تشغيل المدن الترفيهية ومراكز الترفيه وتنظيم الفعاليات الترفيهية والعروض. وأضافت أنها خطوة تنظيمية محورية في تطوير منظومة قطاع الترفيه بالمملكة، ويضع الأنشطة الترفيهية تحت مظلة الترخيص وتطويرها ورفع جودتها، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع واستدامته، ورفع جاذبيته الاستثمارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وشددت القانونية العتيبي، على أن النظام وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لممارسة الأنشطة الترفيهية عبر تنظيم إجراءات التراخيص، وتحديد المعايير والاشتراطات والضوابط اللازمة لممارسة تلك الأنشطة، وأعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات التي عاقبت كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بجزاء أو أكثر من الإنذار أو غرامة مالية لا تتجاوز (مليون) ريال، المنع من ممارسة أي نشاط ترفيهي أو نشاط مساند لمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، أو إلغاء أو تعليق الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد.