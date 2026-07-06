أمرت السلطات الصحية في المملكة المتحدة بسحب دفعة محددة من أحد المضادات الحيوية الشائعة من الصيدليات وتجار الجملة، بعد اكتشاف خطأ في النشرة الداخلية المرفقة ببعض العبوات، في خطوة احترازية تهدف إلى تجنب أي التباس لدى المرضى.

وأوضحت شركة «فلامينغو فارما المملكة المتحدة» أنها أخطرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية بأن بعض عبوات كبسولات «فلوكلوكساسيلين BP» بتركيز 500 ملغ تحتوي على نشرة معلومات تخص دواء «أموكسيسيلين» بتركيز 500 ملغ، بدلاً من النشرة الصحيحة الخاصة بالدواء.

وعلى إثر ذلك، طلبت الشركة من الصيدليات وتجار الجملة وقف صرف أو توزيع الدفعة المتأثرة، وعزل أي مخزون متبقٍ وإعادته إلى المورد، مؤكدة أن القرار يأتي كإجراء احترازي رغم محدودية عدد العبوات التي شملها الخطأ.

وأكدت السلطات الصحية البريطانية أن الخطأ يقتصر على النشرة الداخلية، ولا يؤثر على جودة الدواء أو سلامته أو فعاليته، مشيرة إلى أن المرضى الذين حصلوا على الدواء يمكنهم الاستمرار في استخدامه وفقًا لتعليمات الطبيب، مع التنبيه إلى أن النشرة المرفقة غير صحيحة.

وأوضحت أن العبوات المتأثرة تحمل رقم التشغيلة 1600636، وتنتهي صلاحيتها في 31 أغسطس 2028، وقد بدأ توزيعها في 19 مايو 2026، داعية المرضى إلى استشارة الطبيب أو الصيدلي عند وجود أي استفسارات، والإبلاغ عن أي آثار جانبية محتملة عبر نظام «البطاقة الصفراء» التابع لوكالة تنظيم الأدوية.

ويُعد «فلوكلوكساسيلين» من المضادات الحيوية واسعة الاستخدام في المملكة المتحدة، حيث يُوصف لعلاج عدد من الالتهابات البكتيرية، خاصة التهابات الجلد والأنسجة الرخوة والعظام، ويستخدمه سنويًا نحو 1.6 مليون شخص من خلال أكثر من ثلاثة ملايين وصفة طبية.

تتبع المملكة المتحدة نظامًا صارمًا لمراقبة جودة وسلامة الأدوية، تشرف عليه وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، التي تصدر بشكل دوري تنبيهات واستدعاءات للمنتجات الدوائية عند رصد أي خلل في التصنيع أو التغليف أو المعلومات المرفقة، حتى وإن لم يكن لذلك تأثير مباشر على جودة الدواء أو سلامته.

ويُعد دواء فلوكلوكساسيلين أحد المضادات الحيوية من مجموعة البنسلين، ويستخدم لعلاج العدوى البكتيرية الناتجة عن أنواع معينة من البكتيريا، ولا يُصرف إلا بوصفة طبية، فيما يؤكد الأطباء على أهمية الالتزام بالنشرة الصحيحة وتعليمات الاستخدام لتجنب سوء الفهم أو الاستخدام غير الملائم للمضادات الحيوية، وهو ما يساعد أيضًا في الحد من مشكلة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.