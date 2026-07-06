كشفت بيانات صدرت عن وزارة الطاقة الأمريكية اليوم تراجع مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة بمقدار 6.2 مليون برميل إلى 319.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 1983.



ويأتي هذا الانخفاض في إطار تنفيذ خطة السحب المنسق من الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، التي تتضمن إفراج واشنطن عن إجمالي 172 مليون برميل من النفط الخام.

أمن الطاقة

من جهة أخرى، اقترحت حكومتا مقاطعتي ألبرتا وأونتاريو الكنديتين إنشاء خط أنابيب جديد للنفط الخام وممر للطاقة يمتد عبر البلاد، في خطوة تستهدف تقليص اعتماد كندا على البنية التحتية الأمريكية وتعزيز أمن الطاقة.



ويمتد المشروع المقترح، الذي يحمل اسم «ممر الدرع الشمالي للطاقة»، لمسافة 3300 كيلومتر، ليربط مركز تخزين النفط في «هارديستي» بمقاطعة ألبرتا، بمركز التكرير في «سارنيا» بمقاطعة أونتاريو.

استقرار الأسعار



ومن المخطط أن ينقل الخط نحو 500 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي وأسواق التصدير، مع إمكانية زيادة طاقته إلى 800 ألف برميل يومياً، فيما تعتزم أونتاريو أيضاً دراسة إنشاء احتياطيها الاستراتيجي الخاص من النفط.



وأفادت المقاطعتان في بيان اليوم بأن المشروع سيسهم في خفض اعتماد كندا على واردات النفط، واستقرار الأسعار، وتعزيز الأمن القومي.