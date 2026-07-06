تعرض نظام المدفوعات التابع للبنك المركزي الأوروبي لعطل جديد اليوم، هو الثاني خلال أسبوع، نتيجة خلل ناجم عن تحديث برمجي، ما أدى إلى تأخير تسوية المعاملات باليورو والكرونة الدنماركية.



تحديث برمجي



وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن العطل استمر نحو 40 دقيقة، قبل استعادة النظام الذي يُعرف باسم «تي 2» لعمله بشكل طبيعي.



وأكد متحدث باسم البنك أن العطلين الأخيرين، بما في ذلك العطل الذي وقع في 29 يونيو، نتجا عن تحديث برمجي حديث أدخل خللاً في النظام، مضيفاً أن المشكلة تمت معالجتها وأن جميع الأنظمة تعمل حالياً بصورة طبيعية.



وسبق أن تعرض نظام المدفوعات الأوروبي لانقطاع استمر 7 ساعات العام الماضي بسبب عطل في الأجهزة، ما تسبب آنذاك في تأخير صرف الأجور والإعانات الاجتماعية، فضلاً عن تعطيل بعض معاملات الأسواق المالية.