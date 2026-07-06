قرع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جرس افتتاح جلسة سوق الأسهم اليوم، من مكتبه بالبيت الأبيض، في حفل مشترك هو الأول من نوعه مع بورصتي نيويورك و«ناسداك».



وأُقيم الحفل بمناسبة إطلاق حسابات ترمب، وهي أدوات استثمارية جديدة مُعفاة من الضرائب مُخصصة للأطفال الأمريكيين، وحضره عدد من الرؤساء التنفيذيين ومسؤولين آخرين.



أكبر طفرة



وقال ترمب: «مع دقات جرس افتتاح سوق الأسهم ستبدأ هذه الحسابات بالنمو بالتوازي مع ازدهار اقتصادنا، وأعتقد جازماً أننا سنشهد أكبر طفرة على الإطلاق الآن».



وأضاف: «لم تروا شيئاً بعد، فبين التبرعات الفردية وصناديق التأسيس، سيتم استثمار 800 مليون دولار من رأس المال الجديد في سوق الأسهم لصالح أبناء أمريكا هذا الأسبوع».



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات اليوم، بدعم من مكاسب أسهم شركات الرقائق، مع تجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي مستوى 53 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.



مستوى قياسي



وزاد سهم «برودكوم» بنسبة 5.5% إلى 380.4 دولار، عقب تمديد شراكتها مع «أبل» حتى عام 2031، كما صعد سهم «مارفل تكنولوجي» بنسبة 3.5% إلى 254.4 دولار.



وسجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مستوى قياسياً جديداً عند 53,052 نقطة، مع صعود سهم «جولدمان ساكس» بنسبة 2.6% إلى 1,048.3 دولار.



في حين انخفض سهم «مايكروسوفت» بنسبة 2% إلى 383.4 دولار، بعدما أعلنت إلغاء 4,800 وظيفة، أي ما يعادل 2.1% من قوتها العاملة.