قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) من أهمية إبرام إيران للاتفاق، مشدداً بالقول: «سواء أبرمت إيران اتفاقاً أم لا فإننا ننتصر في الحالتين».



وقال ترمب: «أداؤنا في إيران رائع، وقضينا على جيشها، ولا يمكن لها أن تحصل على سلاح نووي». وأوضح أن بلاده في وضع ممتاز وتحقق في إيران نتائج مماثلة لتلك التي حققتها في فنزويلا.



وأضاف: «لا نحظى بالتغطية الإعلامية التي نستحقها بشأن إيران، لكننا سحقناهم عسكرياً، وبلادنا قوية ولدينا أقوى جيش في العالم»، مجدداً التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران.



وأكّد ترمب: «لا أسعى إلى تغيير النظام في إيران وأفضل الوصول إلى اتفاق؛ لأنني لا أريد الإضرار بـ91 مليون إنسان»، مضيفاً: «إما أن تبرم إيران اتفاقاً أو سنكمل المهمة ولن يكون ذلك صعباً».



وأشار إلى أن بلاده حصلت على تنازلات من إيران وعليهم الالتزام بها، موضحاً أن أمريكا ستحصل أيضاً على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.



ولفت إلى أن «أسعار النفط الآن عند مستوى أقل حسب اعتقادي مما كانت عليه قبل أن نبدأ عملية الغضب الملحمي في إيران»، مبيناً أن البحرية الأمريكية فرضت على إيران أعظم حصار شهده العالم ولم تتمكن سفينة واحدة من اختراقه.



وشدد بالقول: «لا نقوم بتقديم أي أموال إلى إيران».