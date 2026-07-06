أكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم (الإثنين) أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود، مشدداً على ضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان.



وأعلن خلال اتصال مع مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان أن «بقاء الاحتلال يقوّض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش، وأسس تحقيق السلام العادل والدائم»، مضيفاً: «الجيش والقوى الأمنية اللبنانية هما حجر الأساس للاستقرار والأمن في الجنوب، وعودة الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم».



ونفى الرئيس اللبناني وجود أي دوافع لحرب أهلية، قائلاً: «لا مكان للحرب الأهلية في لبنان، وعودتها إلى الساحة غير مطروحة، على الرغم من كل المحاولات التي يبذلها البعض من أجل إيقاظ الفتنة».



وأعرب عن شكره للجنة على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان وشعبه، وعلى جهودها للعمل على تعزيز سيادة لبنان واستقلاله، مؤكداً دعمها لصيغة الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية، من أجل تطبيق البنود الواردة فيه، خصوصاً لجهة السيادة ونشر سلطة الدولة اللبنانية بقواها على الأراضي كافة.



وأوضح عون الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ عام 1949 والمواجهات العسكرية التي حصلت منذ ذلك الوقت، مروراً بعام 1969 واتفاق القاهرة، وصولاً إلى الواقع اليوم، مبيناً أن خيار التفاوض كان الوحيد المتبقي بعد أن فشلت الحرب في تحقيق الأهداف التي أعلنت من أجلها.



وشدد قائلاً: «ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإذا استمر التعنت في البقاء على هذه الأراضي، فإن الوضع لن يكون في مصلحة الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة ولبنان بالنسبة إلى استعادة هذا البلد سيادته واستقلاليته وقوة مؤسساته»، مؤكداً أن الضغط الأمريكي على إسرائيل مفتاح أي تقدم حقيقي وملموس وواقعي على مسار السلام في لبنان، وضمان الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية اللبنانية.



وأوضح أن تعليق الدعاوى بين إسرائيل ولبنان محصور خلال فترة المفاوضات، ولا يعني التخلي كلياً عن هذه الدعاوى.