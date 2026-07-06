واصل النجم الإنجليزي هاري كين تعزيز إرثه التاريخي مع منتخب بلاده، بعدما سجّل هدفاً في شباك المكسيك خلال مواجهة دور الـ16 من كأس العالم 2026، رافعاً رصيده إلى 85 هدفاً دولياً بقميص «الأسود الثلاثة»، ليقود إنجلترا إلى الدور ربع النهائي.



وبهذا الهدف، عزز كين مكانته هدافاً تاريخياً لمنتخب إنجلترا، كما اقتحم رسمياً قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلاً للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم، بعدما فض الشراكة مع الأسطورة المجرية فيرينتس بوشكاش (84 هدفاً)، وعادل رقم الإماراتي علي مبخوت برصيد 85 هدفاً لكل منهما، ليواصل مطاردة أصحاب المراكز المتقدمة في القائمة التاريخية.