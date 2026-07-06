يلتقي المنتخبان الأرجنتيني والمصري، غدا (الثلاثاء)، الساعة 7:00 مساء، على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة حاسمة على بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم 2026.



منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بعد تأهله إلى الأدوار الإقصائية متصدراً المجموعة العاشرة بثلاثة انتصارات متتالية، كاد أن يتعرض لواحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم أمام منتخب الرأس الأخضر، المشارك للمرة الأولى، في دور الـ32، إذ احتاج إلى هدف عكسي متأخر ليحسم الفوز 3-2 بعد الوقت الإضافي.



أما منتخب مصر بقيادة محمد صلاح، فاحتاج إلى بذل جهد أكبر لحجز مقعده في دور الـ16 للمرة الأولى، بعدما تغلب على أستراليا 4-2 بركلات الترجيح، عقب تعادل مثير 1-1.



ورغم أن المنتخبين الأرجنتيني والمصري احتاجا إلى جهد كبير لبلوغ هذه المرحلة، فإن الحقيقة تبقى أن أياً من المنتخبين لم يتعرض للهزيمة حتى الآن في أمريكا الشمالية. وبالنسبة للأرجنتين، يُعد بلوغ دور الـ16 أمراً معتاداً، إذ وصل منتخب «الألبيسيليستي» إلى هذا الدور في كل نسخة من كأس العالم منذ عام 2002، أما بالنسبة لمنتخب مصر، فتُمثل هذه المواجهة إنجازاً جديداً، بعدما حقق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم خلال دور المجموعات.



والتقى المنتخبان مرتين على المستوى الدولي، الأولى في نصف نهائي بطولة كرة القدم الأولمبية 1928 بإشراف FIFA وكانت تعد البطولة التمهيدية لكأس العالم FIFA، وفاز حينها منتخب الأرجنتين بنتيجة 6-0، والثانية عندما فاز منتخب الأرجنتين 2-0 في مباراة ودية عام 2008، بفضل هدفي سيرخيو أغويرو ونيكولاس بورديسو.



