ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، بمقدار 14.07 نقطة، ليصل إلى مستوى 10.813.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 244 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 157 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات صناعة الورق، والأسماك، والشرقية للتنمية، ومتكاملة، ورعاية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات درب السعودية، وباتك، وام آي اس، والاتحاد، وصادرات الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و5.69%، فيما كانت أسهم شركات باتك، ودرب السعودية، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وبان، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأسماك، وأرامكو السعودية، ورسن، والأهلي، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 26.15 نقطة، ليصل إلى مستوى 22663.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.7 مليون سهم.