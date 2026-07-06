تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم، بعد أن اتفق تحالف «أوبك+» على زيادة جديدة في أهداف الإنتاج اعتباراً من أغسطس القادم، في وقت تتعافى فيه الصادرات من كبار المنتجين عبر مضيق هرمز، مما قد يسهم في زيادة الإمدادات العالمية.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار، أو 1.41%، إلى 71.10 دولار للبرميل، بعد أن سجلت ارتفاعاً 0.45% عند التسوية يوم الجمعة الماضية. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتاً أو 1.16% إلى 67.89 دولار للبرميل.



خام الأورال



وفي روسيا انخفض سعر النفط الخام الروسي إلى مستويات ما قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، مما يعزز الضغط على الوضع المالي للبلاد الذي يعاني أيضاً من تداعيات غزو أوكرانيا.



وبحسب بيانات «أرجوس ميديا»، التي نقلتها وكالة «بلومبيرغ»، بلغ متوسط سعر خام الأورال 41.66 دولار للبرميل في الموانئ الغربية الروسية خلال الأيام الثلاثة الأولى من يوليو الجاري.



مشكلة كبيرة



ووفقاً للبيانات، يقل السعر عن نصف مستواه المسجل خلال ذروة اضطرابات سوق النفط في أبريل، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة لموسكو التي جنت إيرادات ضخمة مدفوعة بالصراع في الشرق الأوسط، إذ برزت روسيا بوصفها من أكبر الرابحين عندما أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى انقطاع إمدادات الخليج، في حين ساهمت الإعفاءات من العقوبات الأمريكية في زيادة الطلب على النفط الروسي.



ومنذ مارس تجاوز متوسط سعر خام الأورال السعر المقدر في ميزانية هذا العام، والبالغ 59 دولاراً للبرميل، إذ بلغ 60.92 دولار في يونيو.