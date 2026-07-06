توقع بنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) أن يكتسب نشاط الأعمال في السعودية زخماً أقوى خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بقوة الطلب المحلي، وتحسن ظروف التجارة الإقليمية، واستمرار تقدم المملكة في مسار التنويع الاقتصادي.



متانة الإنفاق



وتشير تحليلات قسم الأبحاث العالمية في البنك إلى أن الاقتصاد السعودي دخل النصف الثاني من العام بزخم قوي، مع ارتفاع عمليات نقاط البيع بنسبة 6% على أساس سنوي في مايو، بما يعكس متانة الإنفاق الاستهلاكي ودوره كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي.



ويرى البنك أن استمرار الاستثمار، وتراجع الضغوط التضخمية، وتحسن أوضاع سوق العمل، عوامل ستدعم القوة الشرائية وثقة قطاع الأعمال خلال الفترة القادمة.



تحسن قوي



وأظهر تقرير نشر أمس أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عزز وتيرة نموه في يونيو مدعوماً بأقوى انتعاش في حجم الأعمال الجديدة خلال 4 أشهر.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في السعودية الصادر عن بنك الرياض إلى 53.3 في يونيو من 52.8 في مايو، مسجلاً أعلى قراءة له خلال 4 أشهر، مشيراً إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل مع نهاية الربع الثاني، بعد أن تعززت ثقة المستثمرين نتيجة هدوء التوترات الجيوسياسية وزيادة الإنفاق المحلي.