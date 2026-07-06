علمت «عكاظ» أن هيئة السوق المالية أقرت عدداً من الإجراءات الجديدة لحماية المستثمرين في السوق المالية؛ بهدف تيسير آليات التعويض، ودعم تسوية المنازعات عبر الوسائل البديلة، مما يسهم في الحد من الدعاوى اليسيرة، ورفع كفاءة منظومة الفصل في منازعات الأوراق المالية.



ووفقاً للتعديلات التي أقرتها الهيئة، أُدخلت تحسينات تقنية على نظام حماية المستثمر الإلكتروني، تمثّلت في إضافة تبويب خاص يتيح الربط بالمبادئ القضائية التي استقرت عليها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية.



ووجهت الهيئة تعميماً إلى مؤسسات السوق المالية (اطلعت «عكاظ» عليه)، أفصحت عن إضافتها حقلاً خاصاً ضمن المسار الإلكتروني لمعالجة الشكاوى، يتيح للمؤسسات إدخال قيمة التعويض المالي المدفوع للعملاء عند تسوية الشكاوى التي تنتهي بتعويض مالي.



ودعت الهيئة مؤسسات السوق المالية إلى الاستفادة من هذه المبادئ عند معالجة شكاوى العملاء، مما يسهم في تعزيز التسوية الودية، ورفع جودة المعالجة، وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية.



ويأتي ذلك وفقاً لضوابط الاستخدام والتعامل مع شكاوى المتعاملين في السوق المالية، التي نصت على وجوب بذل العناية الواجبة، وبحث جميع السبل المتاحة لمعالجة الشكوى، بهدف التوصل إلى تسوية ودية مع مقدمها خلال 5 أيام عمل.