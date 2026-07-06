خسر نحو مليون مستثمر نحو 3.8 مليار دولار بعد شرائهم عملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المشفرة، وفقًا لتقرير صادر عن إحدى شركات التحليلات المتخصصة.



وأوضح التقرير أن عدد المحافظ الاستثمارية التي سجلت خسائر بلغ 988.9 ألف محفظة بنهاية يونيو الماضي، ويمثل هذا نحو ثلثي مشتري العملة.



وتم تداول عملة «ترمب» المشفرة عند 1.69 دولار أمس، بانخفاض 98% مقارنة بأعلى مستوى سجلته عند 75.35 دولار عقب إطلاقها مطلع 2025.



استفادة محدودة



وبحسب التقرير، استفاد عدد محدود من المستثمرين الأوائل من الارتفاع السريع لسعر العملة عند إطلاقها، محققين أرباحًا إجمالية بنحو 4 مليارات دولار، بينما تحمل غالبية المستثمرين الأفراد الخسائر بعد انهيار السعر.



وفي المقابل، كشف الإفصاح المالي السنوي لـ«ترمب» أنه حقق 636 مليون دولار من عملته، وهو ما يمثل جانبًا كبيرًا من أرباحه البالغة نحو 1.4 مليار دولار من أنشطة العملات المشفرة خلال العام الماضي.