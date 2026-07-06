توقع بنك «مورجان ستانلي» أن تواجه الأسهم الأمريكية صعوبة في تسجيل مستويات قياسية جديدة، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في أسهم شركات الرقائق التي حققت مكاسب قوية هذا العام.



وقال محللو البنك بقيادة «مايكل ويلسون»، في مذكرة نقلتها وكالة «بلومبيرغ»، إن زخم أسهم الرقائق بدأ يتلاشى، بينما يتجه المستثمرون نحو أسهم حققت أداءً أضعف هذا العام، وفي مقدمتها شركات الحوسبة السحابية العملاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.



سوق متقلب



وأوضح «ويلسون» أن المؤشرات الأمريكية الرئيسية قد تظل تحت الضغط على المدى القصير، مع استمرار عمليات التخارج من بعض أكبر الشركات المدرجة بالمؤشرات، في ظل سوق تتسم بالتقلب.



وأشار «ويلسون» في المذكرة، إلى أنه يفضل الاستثمار في شركات الحوسبة السحابية العملاقة على حساب أسهم الرقائق في المدى القريب، متوقعًا أن تبدأ شركات التكنولوجيا الكبرى في خفض توقعات الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي.



ورغم هذه الضغوط، أبقى «ويلسون» على توقعاته بوصول مؤشر «إس آند بي 500» إلى مستوى 8000 نقطة بنهاية العام، بما يعادل مكاسب تقارب 7% مقارنة بالمستويات الحالية.