أعلن نادي توتنهام هوتسبير رسمياً تعاقده مع لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي، البالغ من العمر 26 عاماً، قادماً من نيوكاسل يونايتد في صفقة قياسية بلغت نحو 100 مليون جنيه إسترليني، ليكون سادس صفقات النادي الصيفية.



وجاء الإعلان عبر الموقع الرسمي للنادي، الذي نشر تصريحاً إعلامياً للاعب قال فيه: «أنا سعيد للغاية لوجودي هنا. عندما وصلت إلى النادي اليوم، شعرت بشعور رائع. قال الناس إن هناك أربعة أو خمسة أندية، لكن لم يكن هناك سوى نادٍ واحد».



وأضاف ساندرو قائلاً: «تحدثتُ مع المدرب روبرتو دي زيربي لمدة تقارب ساعتين عن النادي، والجماهير، والملعب، وكرة القدم التي نقدمها. كان الأمر أشبه بالسحر، فقد شعرتُ فوراً بأن عليّ الانضمام إلى توتنهام. لعبتُ ضد توتنهام عدة مرات، ووجدتُ دائماً أجواءً رائعة بفضل جماهيره الرائعة. أتوق لبدء الموسم».



فيما قال المدرب روبرتو دي زيربي: «ساندرو لاعب مميز، وصفقة رائعة لنادينا. لقد تابعته لفترة طويلة، منذ أن تدرّج في فرق الشباب بنادي مدينتي بريشيا، وأنا سعيد للغاية بالعمل معه الآن. ونظراً لمؤهلاته، كان هناك اهتمام كبير بساندرو هذا الصيف. ومع ذلك، كان واضحاً جداً في رغبته في الانضمام إلى توتنهام، وأنا أعلم أن جماهيرنا ستُعجب بما سيضيفه إلى الفريق».



مسيرة اللاعب



وُلد تونالي في لودي بإيطاليا، وصقل موهبته في إقليم لومبارديا، وبدأ مسيرته الكروية مع ناديي لومبارديا أونو وبياتشينزا، قبل انضمامه إلى بريشيا عام 2012. وخاض أول مباراة احترافية له مع بريشيا، الذي شهد أيضاً بدايات مدربه الجديد روبرتو دي زيربي، عندما كان الفريق ينافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وذلك في أغسطس 2017. وقدم أداءً مميزاً في موسمه الأول، ليحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري. وكرر هذا الإنجاز في العام التالي، إذ لعب دوراً محورياً في صعود بريشيا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي في موسم 2018/2019.



بعد ذلك، انتقل ساندرو إلى العملاق الإيطالي إيه سي ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في سبتمبر 2020، وأصبح جزءاً أساسياً من الفريق، وخاض أول تجربة له في المنافسات الأوروبية عندما بلغ الروسونيري دور الـ16 من الدوري الأوروبي.



وفي الموسم التالي، انتقل إلى ميلان بشكل دائم، وشهد موسماً مثمراً، إذ تُوّج الفريق بلقبه التاسع عشر في الدوري الإيطالي، والأول منذ عام 2011. وشارك ساندرو في جميع مباريات الدوري باستثناء مباراتين، وكان أحد أبرز عناصر نجاح الفريق، كما شارك في ست مباريات بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



وبرز لاعباً أساسياً في خط الوسط مجدداً خلال موسم 2022/2023، وشارك في دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، إذ لعب أساسياً في جميع المباريات حتى بلغ الفريق نصف نهائي البطولة. وخاض 130 مباراة مع ميلان، سجل خلالها سبعة أهداف، وحصد إشادات واسعة النطاق بفضل مستوياته المميزة.



وفي يوليو 2023، انضم ساندرو إلى نيوكاسل يونايتد، وسجل هدفه الأول مع الفريق في أول مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز في الشهر التالي. وخلال فترة وجوده في تاينسايد، شارك في 110 مباريات، سجل خلالها 10 أهداف، وساهم في إنهاء انتظار نيوكاسل يونايتد الذي دام 70 عاماً للفوز بلقب محلي، بعدما تُوّج الفريق بكأس كاراباو عام 2025.



ومثّل إيطاليا في بطولة أوروبا تحت 19 عاماً عام 2018، وبطولة أوروبا تحت 21 عاماً عام 2019، قبل أن يخوض أول مباراة دولية له مع المنتخب الأول في أكتوبر 2019، ضمن تصفيات بطولة أوروبا أمام ليختنشتاين. وحتى الآن، خاض 32 مباراة دولية، سجل خلالها أربعة أهداف.