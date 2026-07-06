أكد مهاجم منتخب النرويج إرلينغ هالاند أن الفوز 2-1 على البرازيل في دور الـ16 من كأس العالم 2026، يوم الأحد، كان أمراً «لم يحلم به أبداً».



وسجل هالاند هدفي منتخب بلاده، ليقوده إلى بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، رافعاً رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة، ليتساوى مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي في سباق الفوز بالحذاء الذهبي.



وقال هالاند لوسائل الإعلام بعد نهاية اللقاء: «لم أستطع أن أصدق ما حدث، لأنني لم أحلم بهذا أبداً طوال حياتي. كنت أحلم بالمشاركة مع النرويج في كأس العالم، وأن أقودها إلى بلوغ الأدوار المتقدمة، لكنني لم أتوقع أبداً أن نفوز على البرازيل، ولنكن صريحين. كنت أعتقد أن بعض الأمور مستحيلة، لكن يبدو أنني كنت مخطئاً».



وأضاف هالاند، البالغ من العمر 25 عاماً، الذي رفع رصيده إلى 62 هدفاً في 54 مباراة دولية مع منتخب النرويج: «إنه أمر لا يُصدق أن نحقق هذا الفوز. أشعر وكأنني أعيش حلماً. بالطبع، أي لاعب كرة قدم يريد المشاركة في كأس العالم وتقديم مستويات جيدة، لكن تسجيل سبعة أهداف مع النرويج في كأس العالم أمر مميز للغاية».



وختم هالاند حديثه قائلاً: «ما يحدث لا يُصدق، ولا أجد الكلمات المناسبة لوصف ما أشعر به أو ما أحققه، لأن الأمر يبدو غير واقعي. أحتاج إلى أن أقرص ذراعي لأتأكد من أن ما يحدث حقيقي، لأنه إنجاز كبير».



وحافظت النرويج على سجلها اللافت من دون أي خسارة أمام البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، بعدما حققت ثلاثة انتصارات وتعادلين في خمس مواجهات بين المنتخبين.



وستلتقي النرويج مع إنجلترا في ميامي، يوم السبت، من أجل المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي.



في المقابل، تعرضت البرازيل لأسرع خروج لها من كأس العالم منذ وداعها المنافسات على يد غريمتها التقليدية الأرجنتين في دور الـ16 عام 1990.