عبر الاتحاد اﻷوروبي لكرة القدم عن غضبه تجاه اﻻتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي أصدر قراراً بتعليق عقوبة اللاعب فوﻻرين بالوغان مهاجم منتخب الولايات المتحدة اﻷمريكية بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة منتخب بلاده أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32 لكأس العالم 2026.



وقال اﻻتحاد اﻷوروبي في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية: «كان ينبغي إيقاف فولارين بالوغان لمباراة واحدة بسبب البطاقة الحمراء، لكن قرار الفيفا بتأجيل العقوبة ومنحه سنة من المراقبة تجاوز الخط الأحمر».



وأضاف اﻻتحاد اﻷوروبي: «بمجرد وضع القواعد، لا مجال للاستثناءات. وهذا أمر غير مقبول بتاتاً، لاسيما في منتصف البطولة، حيث لا يزال العديد من اللاعبين الآخرين، حتى في ظروف مماثلة، يقضون عقوبات إيقافهم. عندما لا يضمن واضعو القواعد صرامة تطبيقها، فإن نزاهة كرة القدم مهددة، وتنهار هيبة البطولة».



وأكد اﻻتحاد اﻷوروبي في بيانه: «علاوة على ذلك، يُرسي هذا القرار سابقة سيئة في البطولة. فمن الآن فصاعدًا، ستتطلب أي حالة مماثلة معاملة خاصة ومساواة تامة، ما سيؤثر سلبًا على مكانة البطولة. تُعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في العالم ليس فقط لجمالها وإثارتها، بل أيضًا لاعتقاد الناس بأنها تُلعب دائمًا وفقًا لمجموعة موحدة من القواعد في كل مكان».



واختتم اﻻتحاد اﻷوروبي بيانه قائلاً: «لا توجد بطولة مستقلة تماماً، خصوصاً كأس العالم، وهي بطولة ذات تأثير هائل، قادرة على إحداث عواقب إيجابية أو سلبية على مشهد كرة القدم بأكمله. نحن مندهشون حقاً من هذا القرار غير المسبوق، والعبثي، وغير المبرر».