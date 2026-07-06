استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اللواء الركن خالد بن عبدالله الجهني، بمناسبة تكليفه قائداً للمنطقة، واللواء الركن محمد الأسمري، قائد المنطقة السابق.

وهنأ أمير المدينة اللواء الركن خالد بن عبدالله الجهني بمناسبة تكليفه، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لتعزيز جاهزية القطاعات العسكرية، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

كما ثمّن أمير منطقة المدينة المنورة الجهود التي بذلها اللواء الركن محمد الأسمري خلال فترة عمله، مشيداً بما قدمه من أعمال وإسهامات.