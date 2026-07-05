كشفت هيئة السوق المالية في تقرير حديث (اطلعت «عكاظ» عليه) أن الهيئة بصدد إضافة سوق للسلع والمعادن خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن البيئة المستهدفة للبنية الأساسية للسوق.



وأعلنت الهيئة بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في السوق السعودية حتى تاريخ 31 أكتوبر 2026.



ووفقاً للتقرير، أقرت الهيئة بالموافقة على عدم تخصيص عمولة لها من بيع وشراء الورقة المالية المتداولة في سوق السلع والمعادن لفترة 3 سنوات من تاريخ بدء ممارستها لأعمال السوق المرخص لها، بهدف دعم السوق الجديدة المرخص لها في المملكة للقيام بأعمال السوق في مراحلها الأولى.



وستقوم الهيئة في بداية شهر سبتمبر القادم بنشر الإجابات عن الأسئلة والاستفسارات الواردة إليها في موقعها الإلكتروني، التي تتمحور حول طلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة محل الفترة الحالية لتقديم طلبات الترخيص.



وسيتم خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي مراجعة كافة طلبات الترخيص المقدمة وفقاً لإجراءات وصلاحيات الهيئة في ما يتعلق بطلب الترخيص المنصوص عليها في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية.



وستقوم الهيئة بإشعار المتقدم بقرارها خلال الربع الأول من عام 2027، وعليه بدء ممارسة العمل إلى الربع الأول من عام 2028.