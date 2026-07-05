استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كينيا الدكتور موساليا مودافادي.

وعقب الاستقبال، عقد وزير الخارجية ورئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كينيا الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية السعودية الكينية؛ بهدف تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، ورفع مستوى التنسيق والتشاور بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويسهم في دعم أمن المنطقة واستقرارها.

وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم، هي:

- الأولى: مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وقّعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار فهد عبدالجليل السيف، ومن الجانب الكيني رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور موساليا مودافادي.

- الثانية: مذكرة تفاهم حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وقّعها من الجانب السعودي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومن الجانب الكيني رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور موساليا مودافادي.

- الثالثة: مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ومؤسسة كينيا للتنمية، وقّعها من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ومن الجانب الكيني المدير العام لمؤسسة كينيا للتنمية الدكتورة نورا راتيمو.

كما تم التوقيع على اتفاقية بشأن استقدام وتوظيف العمالة الكينية، وقّعها من الجانب السعودي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومن الجانب الكيني وزير العمل والحماية الاجتماعية الدكتور ألفريد نجانجا موتوا.

حضر الاجتماع نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا سعد النفيعي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأفريقية صقر القرشي.