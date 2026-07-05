وصل إلى الرياض اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.