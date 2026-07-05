وصل إلى الرياض اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.
وصل إلى الرياض اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.
The Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain, Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, arrived in Riyadh today for an official visit to the Kingdom.
He was received upon his arrival at King Khalid International Airport by the Deputy Minister of Foreign Affairs, Engineer Walid bin Abdulkarim Al-Khuraiji.