استعرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات التي قدمها للدول حتى شهر يونيو الماضي، إذ بلغت قيمة المساعدات 8.539.627.873 دولاراً، فيما بلغ عدد المشروعات 4.404، وعدد الدول المستفيدة 114، تصدرتها اليمن بنسبة 56% بقيمة 4.785.248.979 دولاراً، سورية 6.83ً% بقيمة 583.384.150 دولاراً، فلسطين 6.35% بقيمة 542.479.922 دولاراً، الصومال 3.01% بقيمة 257.167.567 دولاراً، باكستان 2.67% بقيمة 228.337.675 دولاراً، السودان 2.23% بقيمة 190.627.376 دولاراً.

مساعدات إنسانية لليمن

أوضح تقرير إحصائي للمركز أن المساعدات الإنسانية لليمن حتى 01/07/2026 تمثلت في الأمن الغذائي والزراعي بـ157 مشروعاً بقيمة 1.505.718.029 دولاراً، الصحة 405 مشروعات بقيمة 1.024.002.118، قطاعات متعددة 25 مشروعاً بقيمة 148.087.560، التعليم 39 مشروعاً بقيمة 143.319.864، التعافي المبكر 33 مشروعاً بقيمة 136.612.112، دعم وتنسيق العمليات الإنسانية 30 مشروعاً بقيمة 686.730.232، الاتصالات في حالات الطوارئ مشروع واحد بقيمة 16.000.000، الخدمات اللوجستية 8 مشاريع بقيمة 45.427.383، الإيواء والمواد غير الغذائية 64 مشروعاً بقيمة 216.833.539 دولاراً.

ومن المشاريع الإنسانية في اليمن في مجال التغذية 17 مشروعاً بقيمة 167.782.702 دولار، الحماية 66 مشروعاً بقيمة 401.359.397، الأعمال الخيرية مشروع واحد بقيمة 6.737، المياه والإصحاح البيئي 56 مشروعاً بقيمة 245.784.602، البرامج التطوعية 315 مشروعاً صحياً بقيمة تطوعية 287 مشروعاً بقيمة 46.371.418، قطاعات متعددة تطوعية 9 مشروعات بقيمة 558.708، التمكين الاقتصادي (تطوعية) 3 مشاريع بقيمة 195.657، التعليم (تطوعية) 12 مشروعاً بقيمة 274.075، الإيواء والمواد غير الغذائية (تطوعية) 4 مشروعات بقيمة 184.846 دولاراً. وبلغت المساعدات الإجمالية 4.785.248.979 دولاراً.

فلسطين.. في القلب

واستعرض مركز الملك سلمان المساعدات الإنسانية لفلسطين حتى أول يوليو. ففي مجال الأمن الغذائي والزراعي تم إنجاز 50 مشروعاً بقيمة 106.840.174 دولاراً، الصحة 29 مشروعاً بقيمة 83.399.472، قطاعات متعددة 12 مشروعاً بقيمة 209.011.615، التعليم 14 مشروعاً بقيمة 42.096.513، التعافي المبكر 4 مشاريع بقيمة 10.089.876، دعم وتنسيق العمليات الإنسانية مشروعين بقيمة 980.000، الحماية مشروع واحد بقيمة 674.533، الخدمات اللوجستية 4 مشروعات بقيمة 9.969.878،

الإيواء والمواد غير الغذائية 24 مشروعاً بقيمة 68.342.046، التغذية مشروع واحد بقيمة 2.000.000، المياه والإصحاح البيئي 4 مشروعات بقيمة 6.994.667، البرامج التطوعية 10 مشروعات، الصحة (تطوعية) 10 مشروعات بقيمة 2.081.147 دولاراً. وتبلغ المساعدات الإجمالية 542.479.922 دولاراً.

257.167.567 دولاراً إعانات للصومال

في الصومال، قدم مركز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجال الأمن الغذائي والزراعي 71 مشروعاً بقيمة 131.311.771 دولاراً، الصحة 30 مشروعاً بقيمة 38.448.598، قطاعات متعددة 3 مشاريع بقيمة 8.000.000، التعليم 10 مشروعات بقيمة 15.806.386، التعافي المبكر 4 مشاريع بقيمة 1.851.006، دعم وتنسيق العمليات الإنسانية مشروعين بقيمة 600.000، وفي مجال الحماية 3 مشروعات بقيمة 4.987.398، الأعمال الخيرية 3 مشروعات بقيمة 168.068، الإيواء والمواد غير الغذائية 5 مشروعات بقيمة 15.075.093، التغذية 4 مشروعات بقيمة 10.234.904، المياه والإصحاح البيئي 12 مشروعاً بقيمة 28.777.476، البرامج التطوعية 20 مشروعاً، الصحة (تطوعية) 20 مشروعاً بقيمة 1.906.866 دولاراً. وبلغت المساعدات الإجمالية للصومال 257.167.567 دولاراً.

عون إنساني وخدماتي لباكستان

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات المقدمة لباكستان حتى 01/07/2026. ففي الأمن الغذائي والزراعي بلغ عدد المشروعات 49 مشروعاً بقيمة 55.042.588 دولاراً، الصحة 15 مشروعاً بقيمة 22.246.920، قطاعات متعددة 11 مشروعاً بقيمة 21.956.354، التعليم 20 مشروعاً بقيمة 16.035.367، التعافي المبكر مشروعين بقيمة 7.987.172، الأعمال الخيرية 9 مشاريع بقيمة 846.204، الإيواء والمواد غير الغذائية 38 مشروعاً بقيمة 90.933.781، التغذية مشروع واحد بقيمة 4.000.000، المياه والإصحاح البيئي 13 مشروعاً بقيمة 2.951.688، البرامج التطوعية 195 مشروعاً، الصحة (تطوعية) 195 مشروعاً بقيمة 6.337.600 دولار. وبلغت المساعدات الاجمالية 228.337.675 دولاراً.

190.627.376 دولاراً.. مساعدات للسودان

في السودان قدم مركز الملك سلمان إعانات ومساعدات إنسانية في مجالات عدة. ففي الأمن الغذائي والزراعي بلغ عدد المشاريع 32 مشروعاً بقيمة 72.664.211 دولاراً، الصحة 35 مشروعاً بقيمة 39.618.370، قطاعات متعددة 9 مشروعات بقيمة 26.689.544، التعليم مشروعين بقيمة 209.921، التعافي المبكر مشروعين بقيمة 944.667، دعم وتنسيق العمليات الإنسانية مشروع واحد بقيمة 1.000.000، الحماية 3 مشروعات بقيمة 1.566.072، الأعمال الخيرية مشروعين بقيمة 66.310، الإيواء والمواد غير الغذائية 11 مشروعاً بقيمة 21.736.424، التغذية مشروع واحد بقيمة 1.000.000، المياه والإصحاح البيئي 11 مشروعاً بقيمة 11.498.838، البرامج التطوعية 167 مشروعاً، الصحة (تطوعية) 167 مشروعاً بقيمة 13.633.019 دولاراً. وبلغت المساعدات الإجمالية للسودان 190.627.376 دولاراً.

8.383.818.425 دولاراً لـ2992 مشروعاً

في تقرير عن المساعدات الكلية للمركز حتى 01/07/2026، بلغ عدد مشاريع الأمن الغذائي والزراعي 1191 مشروعاً بقيمة 2.308.633.495 دولاراً، الصحة 741 مشروعاً بقيمة 2.128.294.705، قطاعات متعددة 128 مشروعاً بقيمة 599.189.564، التعليم 156 مشروعاً بقيمة 260.613.223، التعافي المبكر 78 مشروعاً بقيمة 217.143.409، دعم وتنسيق العمليات الإنسانية 67 مشروعاً بقيمة 1.122.201.995، الاتصالات في حالات الطوارئ مشروع واحد بقيمة 16.000.000، الخدمات اللوجستية 19 مشروعاً بقيمة 65.900.730، الإيواء والمواد غير الغذائية 266 مشروعاً بقيمة 657.940.919، التغذية 31 مشروعاً بقيمة 195.178.691، الحماية 101 مشروع بقيمة 447.577.603، وفي الأعمال الخيرية 64 مشروعاً بقيمة 23.644.214، المياه والإصحاح البيئي 149 مشروعاً بقيمة 341.499.877 دولاراً. وبلغت المساعدات الإجمالية 8.383.818.425 دولاراً لـ2992 مشروعاً.

155.809.448 دولاراً لـ1412 مشروعاً

بلغ عدد المشاريع والمساعدات الكلية حتى 01/07/2026 في مجال البرامج التطوعية 1412 مشروعاً، صحي تطوعي 1333 مشروعاً بقيمة 147.944.637 دولاراً، قطاعات متعددة (تطوعية) 33 مشروعاً بقيمة 3.523.863، التمكين الاقتصادي (تطوعية) 16 مشروعاً بقيمة 3.212.385، غذائي زراعي (تطوعية) مشروعين بقيمة 45.333، التعليم (تطوعية) 24 مشروعاً بقيمة 898.384، الإيواء والمواد غير الغذائية (تطوعية) 4 مشروعات بقيمة 184.846 دولاراً. وبلغت المساعدات الإجمالية 155.809.448 دولاراً لـ1412 مشروعاً.