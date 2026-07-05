استقبل المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح الفوزان، في مكتبه، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي أحمد الأحيدب.



ورحب المفتي برئيس ديوان المظالم، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمات عمله، مثنياً على الجهود التي يقوم بها ديوان المظالم، وما يحظى به من اهتمام ودعم من ولاة الأمر في سبيل تعزيز القضاء الإداري وتطويره.



كما أعرب رئيس ديوان المظالم عن سعادته بلقاء المفتي، مثمناً ما تقوم به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من جهود في خدمة الشريعة الإسلامية، ونشر العلم الشرعي، وبيان الأحكام الشرعية.



حضر اللقاء الأمين العام لهيئة كبار العلماء المشرف العام على مكتب المفتي العام للمملكة الشيخ الدكتور فهد سعد الماجد.