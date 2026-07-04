دعت السفارة السعودية في إندونيسيا المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، بعد إعلان السلطات المحلية الإندونيسية أن زلزالاً ضرب جزيرة دوي في مالوكو الشمالية.
وكانت منطقة سواحل شرق إندونيسيا تعرضت الجمعة الى زلزال بقوة 6.2 درجة على عمق 120 كيلومتراً وعلى بعد نحو 58 كيلومتراً غربي مدينة توبيلو في مقاطعة نورث مالوكو.
The Saudi Embassy in Indonesia has urged Saudi citizens residing and visiting to exercise the utmost caution and vigilance, following the announcement by local Indonesian authorities that an earthquake struck Doi Island in North Maluku.
The eastern coast of Indonesia experienced an earthquake on Friday with a magnitude of 6.2 at a depth of 120 kilometers, approximately 58 kilometers west of the city of Ternate in North Maluku province.