دعت السفارة السعودية في إندونيسيا المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، بعد إعلان السلطات المحلية الإندونيسية أن زلزالاً ضرب جزيرة دوي في مالوكو الشمالية.


وكانت منطقة سواحل شرق إندونيسيا تعرضت الجمعة الى زلزال بقوة 6.2 درجة على عمق 120 كيلومتراً وعلى بعد نحو 58 كيلومتراً غربي مدينة توبيلو في مقاطعة نورث مالوكو.