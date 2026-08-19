أرجع خبراء في مجال المناخ ارتفاع درجات حرارة البحار في أوروبا إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة إلى تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية، محذرين من عواقب وخيمة على النظم البيئية البحرية والمناطق الساحلية.

ولم تسلم بحار أوروبا من موجات الحر الشديدة التي شهدتها دول عدة هذا الصيف، إذ بلغ متوسط درجة حرارة البحر المتوسط في الشهر الماضي (27) درجة مئوية، وهو أعلى مستوى مسجل في شهر يوليو على الإطلاق، فيما سجلت عوامة بحرية قبالة مايوركا (33) درجة مئوية في أوائل أغسطس.

وأظهر تحليل أجرته مجموعة «وورلد ويذر أتريبيوشن»، التي تستخدم أساليب خاضعة لمراجعة الأقران لتقييم دور الاحتباس العالمي في الظواهر الجوية المتطرفة، أن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية أدى إلى رفع حرارة البحر المتوسط بنحو درجتين مئويتين، وحرارة بحار غرب أوروبا بنحو (1.4) درجة مئوية.

وقالت عالمة المناخ في جامعة ماينوث الإيرلندية، وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، كلير بيرجين: «ينذر ذلك بإعادة تشكيل النظم البيئية التي تعتمد عليها المناطق الساحلية في الغذاء والدخل بصورة كاملة، فضلًا عن التسبب في ظواهر جوية متطرفة ومضرة على اليابسة أيضًا».

وخلص التحليل إلى أن ذروات درجات حرارة المياه التي سُجلت هذا العام في شرق وغرب البحر المتوسط، وعلى امتداد خليج بسكاي والساحل الأيبيري، كانت ستكون «شبه مستحيلة» لولا تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.