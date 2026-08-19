أغلقت السلطات في مدينة غرناطة قصر الحمراء التاريخي إجراءً احترازيًا، بعد تعرضه لأضرار طفيفة نتيجة زلزال ضرب المدينة الإسبانية، تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص وحدوث تصدعات وتساقط الحطام.

وقال وزير الطوارئ في إقليم الأندلس أنتونيو سانث: «إن التقييم الأولي لم يكشف عن أضرار إنشائية كبيرة في القصر أو أنه يواجه خطر الانهيار»، مشيرًا إلى تسجيل أضرار طفيفة في نطاقات محدودة لحقت بعناصر غير هيكلية، بينها التحصينات العلوية وأعمال الجص والعناصر الزخرفية.

ويُعد قصر الحمراء، المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، أحد أبرز معالم العمارة الإسلامية في العصور الوسطى، وقد استقبل نحو 2.7 مليون زائر خلال العام الماضي.

ووقع الزلزال، الذي بلغت قوته (4.8) درجات، عند الساعة (10:38) صباحًا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في بلدة أليندين، التي تبعد (10) كيلومترات جنوب غرناطة بجنوب إسبانيا، وفقًا للمعهد الجغرافي الوطني.