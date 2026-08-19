أعلن مصرف سورية المركزي اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في البلاد، بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة، وتوسيع خيارات الدفع والتحويل للمواطنين وقطاع الأعمال، دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة.

وذكر مصرف سورية المركزي في بيان أن النظام يضع إطاراً تنظيمياً لترخيص مقدمي خدمات الدفع والنقود الإلكترونية، ومشغلي أنظمة الدفع، مع إتاحة اختبار الحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة.

ويعزز النظام متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، ويمهد مستقبلاً للتكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية وفق المتطلبات المعتمدة، دون إتاحة الربط الدولي فوراً.