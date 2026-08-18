برنامج البيك الصيفي يواصل منذ 22 عاماً تمكين أبناء وبنات الوطن بمهارات مهنية وحياتية تعزز الاعتماد على النفس والثقة بالمستقبل

مهارات اليوم.. ثقة للمستقبل

مهارات يكتسبونها اليوم.. وثقة يحملونها معهم إلى المستقبل. هكذا يختصر «أبطال البيت» – برنامج البيك الصيفي، حيث لا يقتصر أثر البرنامج على التدريب واكتساب المهارات، بل يمنح أبناء وبنات الوطن فرصة لاكتشاف قدراتهم، وتجربة أشياء جديدة، وتحمل المسؤولية، والعمل بروح الفريق، والاعتماد على النفس.

في أجواء احتفالية مفعمة بالحماس والفخر، أسدل برنامج «أبطال البيت» – برنامج البيك الصيفي الستار على نسخته الثانية والعشرين، محتفياً بتخريج 550 متدرباً ومتدربة، خاضوا تجربة تدريبية ثرية جمعت بين التعلم والتطبيق واكتساب المهارات، في كل من المعهدين الصناعيين الثانويين بجدة ومكة المكرمة، وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

ويأتي البرنامج الذي تنظمه شركة البيك للأنظمة الغذائية في إطار شراكتها المجتمعية مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والتدريبية، بهدف إتاحة تجربة صيفية مختلفة لأبناء وبنات الوطن، تجمع بين المعرفة والممارسة، وتمنحهم مهارات عملية تساعدهم في حياتهم اليومية، وتعزز ثقتهم بقدراتهم.

وعلى مدى أيام البرنامج، عاش المتدربون والمتدربات تجربة مليئة بالتعلم والتحدي والإنجاز، انتقلوا خلالها من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي، واكتسبوا مهارات جديدة في أجواء تفاعلية وحماسية، قبل أن يختتموا رحلتهم بالاحتفال بإنجازاتهم وتسلم شهاداتهم وسط حضور أولياء الأمور والمسؤولين وممثلي الجهات والشركاء المشاركين.

وشهدت فعاليات الختام استعراضاً لأبرز منجزات المتدربين والمتدربات، وتسليط الضوء على المهارات التي اكتسبوها خلال البرنامج، إلى جانب تكريم الجهات والشركاء المشاركين، والاحتفاء بالأبطال الذين أثبتوا أن الصيف يمكن أن يكون بداية لاكتشاف مهارات جديدة وصناعة إنجازات تبقى معهم لسنوات.

22 عاماً.. ومسيرة من الأبطال

ومنذ انطلاق البرنامج قبل 22 عاماً، أصبح «أبطال البيت» أحد البرامج المجتمعية التي تسهم في تقديم تجارب تدريبية عملية وتفاعلية للنشء، إذ بلغ إجمالي عدد المشاركين في البرنامج على مدى مسيرته 13,740 متدرباً ومتدربة.

وتنوعت البرامج التدريبية الموجهة للبنين بين المهارات المهنية والتقنية، وشملت أساسيات صيانة الحاسب الآلي، والتبريد والتكييف، والكهرباء، والدهان، وميكانيكا السيارات، والسباكة المنزلية، إلى جانب التدريب على أساسيات الدفاع المدني وطرق التعامل مع الحرائق، ومهارات الإسعافات الأولية.

أما برامج البنات، فقد صُممت لتقديم مجموعة متنوعة من المهارات والمعارف التي تجمع بين الحياة العملية والإبداع والوعي، وشملت مختبر البيت، عبق التراث، المطبخ الصحي، منزلي الذكي، الزراعة والاستدامة، الميزانية الواعية، التصميم الداخلي الذكي، والصحة واللياقة، إلى جانب التدريب على أنواع الحرائق وطرق مكافحتها، واستخدام طفايات الحريق، ومهارات الإسعافات الأولية والتعامل مع حالات التسمم والحروق والكسور.

ويحصل المشاركون والمشاركات على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وإدارة الدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، إلى جانب شهادات شكر وتقدير من شركة البيك.

ويجسد «أبطال البيت» التزام شركة البيك للأنظمة الغذائية بمسؤوليتها تجاه المجتمع السعودي، وحرصها على الاستثمار في أبناء وبنات الوطن من خلال مبادرات نوعية تفتح لهم أبواب التعلم والتجربة، وتمنحهم أدوات ومهارات تعزز حضورهم وثقتهم بأنفسهم.

ومع إسدال الستار على عامه الثاني والعشرين، تنتهي فعاليات البرنامج.. لكن رحلة الأبطال لا تنتهي، فكل مهارة اكتسبوها اليوم هي خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر.