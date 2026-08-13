أعلنت شركة «SILQ» عن إغلاق تسهيلات تمويلية بنجاح بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 375 مليون ريال سعودي)، عبر تحالف مع كبرى المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية؛ شملت «جيم كورب كابيتال»، و«فاسانارا كابيتال»، و«أموال كابيتال بارتنرز»، وذلك بالزمن مع الذكرى الأولى لتأسيس الشركة جراء اندماج منصتي «ساري» و«شوب آب».

وتسعى «SILQ» من خلال هذا التمويل إلى تسريع نمو منصتها «Fina» المتخصصة في تقديم حلول التمويل المدمج للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح لرواد الأعمال والتجار الحصول على التمويل ورأس المال العامل بشكل فوري ومباشر ضمن تدفقات أعمالهم اليومية.

وأكد محمد الدوسري، الشريك المؤسس لـ SILQ والرئيس التنفيذي للذراع المالي، أن التمويل يمثل خطوة أساسية لمعالجة تحديات السيولة التي تواجه قطاع الأعمال، مشيرًا أن منصة «Fina» جاءت لتوفر حلولاً مالية مبتكرة وسريعة تتناسب مع وتيرة الحركة التجارية اليومية للتاجر وتغنيه عن الإجراءات التقليدية البطيئة.

يُذكر أن منظومة «SILQ» نجحت في خدمة أكثر من 300 ألف تاجر عبر المملكة العربية السعودية وجنوب آسيا، وتمكنت في السوق السعودي وحدها من دعم أكثر من 50 ألف منشأة وإنجاز معاملات تجاوزت 20 مليار ريال سعودي.

كما قدمت منصة «Fina» تمويلات تجاوزت 1.5 مليار ريال خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وتستهدف ضخ سيولة جديدة بقيمة 3 مليارات ريال خلال هذا العام لدعم نمو المنشآت وتمكينها من التوسع.