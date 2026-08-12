وقّعت أعمال تحلية المياه، الذراع التشغيلية للهيئة السعودية للمياه، وشركة حلول المياه اتفاقية «إسناد مهام الإشراف والإدارة لمحطات تحلية المياه من المصادر الجوفية والسطحية» بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ورئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، استكمالاً لجهود أعمال تحلية المياه برفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطات تحلية المياه من المصادر الجوفية والسطحية، التي يزيد عددها على 400 محطة، بمقدار يتجاوز 1.5 مليون متر مكعب يومياً، لتبلغ أكثر من 4 ملايين متر مكعب يومياً، بعد أعمال تطوير شملت الأصول وعمليات التشغيل والصيانة ومراقبة الجودة، حيث تشكل بانتشارها في مناطق المملكة رافداً موزعاً جغرافياً لمنظومة الإمداد المائي، يتكامل مع قدرات تحلية مياه البحر، بما يوسّع خيارات الإمداد، ويرفع مرونة المنظومة في مواكبة تغير الطلب، ويدعم استمراريته في مختلف الظروف.

وشملت أعمال التطوير ربط عدد من المحطات بالشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة؛ ما أسهم في إزاحة أكثر من 400 ألف برميل مكافئ من الوقود السائل سنوياً، وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 170 ألف طن سنوياً.

وتأتي الاتفاقية ضمن مراحل نقل اختصاصات الإدارة والإشراف، واستكمال الهيكلة المؤسسية لقطاع المياه وفصل الأدوار بين الإنتاج والتوزيع والتنظيم، وفق الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030؛ بما يتيح لكل كيان التركيز على اختصاصه، ويرفع كفاءة إدارة الأصول والإنفاق.

وتعمل المحطات بكفاءات وطنية، بنسبة 100% حيث تواصل الكوادر الوطنية التابعة للهيئة تنفيذ مهام التشغيل والصيانة.